Vred pave Frans slår ivrig kvinde over hænderne

En video fra nytårsaftensdag viser paven, der dasker en kvindelig fan over hænderne, da hun greb fat i ham.

Pave Frans hilste på de mange fremmødte fans nytårsaftensdag på Peterspladsen i Rom, da en kvinde pludselig tog hårdt fat i den 83-årige paves arm.

Episoden blev fanget på video, der blandt andet kan ses på det amerikanske medie CNN, og er blevet delt et utal af gange.

Paven var på vej væk fra kvinden, da hun insisterende hev i ham for at få hans opmærksomhed.

Det faldt mildest talt ikke i god jord hos paven, der blev tydeligt irriteret og reagerede ved at slå kvinden over hænderne, inden han fik vristet sig fri.

På videoen ligner det, at paven siger noget vredt til kvinden, men det er muligt at høre hvad.

Før kvinden greb fat i paven, lavede hun korsets tegn og sagde nogle ord. Heller ikke disse ord kan man høre på videoen.

Lidt paradoksalt handlede pavens nytårstale blandt andet om fordømmelse af vold og misbrug mod kvinder i det moderne samfund, skriver nyhedsbureauet dpa.

- Al vold, der påføres kvinder, er en disrespekt mod Gud, sagde paven blandt andet i sin nytårstale.

Han talte desuden om, at en kvindes krop ikke bør optræde som reklame eller pornografi.

- Den kvindelige krop skal frigøres fra forbrugersamfundet. Den skal respekteres og æres, sagde han videre i talen.

Nytårsdag - dagen efter episoden - har den katolske kirkes overhoved sagt, at han "mistede tålmodigheden" over for den kvindelige beundrer.

- Vi mister tålmodigheden en gang imellem. Det sker også for mig. jeg undskylder for det dårlige eksempel, jeg har været i går, siger paven onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Pave Frans, hvis oprindelige navn er Jorge Mario Bergoglio, blev valgt til pave den 13. marts 2013. Han er født den 17. december 1936 i Argentinas hovedstad, Buenos Aires.



Han er den første pave fra Latinamerika, hvor mere end 40 procent af verdens katolikker bor.

/ritzau/