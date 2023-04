Vrede franskmænd møder Macron med buhråb og konfrontationer

Den franske præsident, Emmanuel Macron, mødte onsdag en yderst utilfreds menneskemængde, da han var på tur i det østlige Frankrig.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Macrons besøg i Alsace-regionen var hans første i en fransk region, siden han midt i marts gennemtvang en omstridt pensionsreform.

Flere vrede vælgere buhede ad Macron under besøget. Præsidenten blev også opfordret til at forlade sin post, skriver Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Macron, træk dig, råbte mange af de fremmødte.

En mand tilføjede:

- Vi gider ikke have den her pensionsreform. Hvad er det, du ikke forstår?

Fra en af de andre fremmødte lød det:

- Du bliver snart væltet. Bare vent og se.

Billeder fra besøget i Sélestat i Alsace viser flere mennesker konfrontere præsidenten og ytre deres store utilfredshed.

Emmanuel Macron har stædigt stået fast på at indføre den omstridte reform, der blandt andet hæver pensionsalderen fra 62 år til 64 år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han har tidligere sagt, at han er klar til at blive upopulær blandt vælgerne, fordi reformen ifølge ham er helt nødvendig for Frankrigs fremtid.

- Tror I, at jeg nyder at lave den her reform? Nej, sagde den franske præsident i marts i et sjældent interview på fransk tv.

- Men der findes ikke hundrede forskellige måder at sikre balance i regnskaberne. Den her reform er nødvendig, lød det.

Han tog også onsdagens velkomst i Alsace roligt.

- Jeg har prøvet værre, sagde han til en journalist fra franske AFP.

Macron benyttede sig af artikel 49.3 i den franske forfatning til at gennemtvinge pensionsreformen. Forfatningen tillader Frankrigs regering at vedtage lovgivning uden et flertal i parlamentet.

/ritzau/