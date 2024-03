Påskeæg skifter navn til ”gestusæg”: Vrede kristne kritiserer chokoladegigant for at ”slette” påsken

Uden påske er der ingen grund til påskeæg.

Sådan lyder budskabet fra en af de mest fremtrædende britiske kristne organisationer, Christian Concern, der har rettet et vredt blik mod chokoladegiganten Cadbury.

For i år har flere af virksomhedens butikker valgt at fjerne påskeæg fra deres sortiment. Man kan stadig købe chokoladeæg pakket ind i lilla cellofan, men i stedet går de under navnet "gestusæg".

Men det kan man altså ikke bare sådan tillade sig at ændre på. Det mener direktøren for Christian Concern, Andrea Williams.

Artiklen fortsætter under annoncen

"Den oprindelige Cadbury-familie, som grundlagde virksomheden, var dybt motiveret af deres kristne tro og brugte deres overskud fra salget til at støtte velgørende projektet rundt omkring i verden," siger hun til Daily Mail og fortsætter:

"Det er en skam for dem, at de har glemt deres dybe, kristne rødder."

Ifølge organisationens politiske chef, Tim Dieppe, symboliserer påskeæg genfødsel, som er et af påskens centrale budskaber.

"Ligesom Jesus opstod fra graven, kommer der nyt liv ud af æggeskallerne," siger han til Daily Mail og fortsætter:

"Man kan undre sig over, hvorfor Cadbury har en interesse i at fjerne forbindelsen mellem påske og æg? Hvis folk ikke fejrer påske, er der ingen grund til at købe påskeæg."

Det er dog ikke kun den kristne interesseorganisation, der forundres — eller måske nærmere forarges — over påskens manglende eksisteren i chokoladebutikkerne. Det gør også brugere på det sociale medie X.

Én skriver:

Artiklen fortsætter under annoncen

"Hvilken rædselsfuld skændsel. Jeg er så træt af det her woke samfund, vi lever i."

En anden skriver:

"Jeg er ikke engang religiøs, men det her gør mig vred. Hvorfor bliver alt kristent angrebet for tiden?"

Cadbury har i Daly Mail forholdt sig til kritikken. Virksomheden forklarer, at beslutningen om at promovere chokoladeæggene som "gestusæg" og ikke som påskeæg er taget i de enkelte, uafhængige butikker, og at de som kæde ikke har haft nogen indblanding i beslutningen.

Det er dog ikke første gang, at chokoladevirksomheden har haft vrede kristne på nakken i påsken. I mange år har organisationen National Trust, der arbejder for at støtte fredede områder, arrangeret en æggejagt kaldet "The National Trust påske æggejagt". Æggejagten, der var sponsoreret af Cadbury, skiftede dog i 2017 navn til "Den store britiske æggejagt".

Her var det også manglen på ordet "påske", der fik kristne op af stolen. Den britiske statskirke, Church of England, beskyldte både National Trust og Cadbury for at "slette troen", og den daværende premierminister Theresa May beskrev navneskiftet som "absolut latterligt".