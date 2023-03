Vrede landmand står til at pløje politisk landskab i Holland op

Et hollandsk landmandsparti har gjort livet sværere for landets premierminister, Mark Rutte, og hans planer om at føre sin miljøpolitik ud i livet.

Partiet Landmands-Borger Bevægelsen (BBB) har pløjet det politiske landskab op og ser ud til at vinde ved provinsvalg, der også har betydning for det ene kammer i landets parlament.

Det viser exitpolls, skriver nyhedsbureauet AFP.

Partiet, der er stiftet for mindre end fire år siden, ser ud til at vinde flest sæder i det hollandske senat. Det har lovet at udfordre Ruttes planer om at nedbringe udledningen af nitrogen, som skal ske ved at nedlægge dele af landbruget og reducere kvægproduktion i landet.

- Hvad sker der her? Vi vidste virkelig, at vi ville vinde, men det her er ubeskriveligt, lyder det fra partileder Caroline van der Plas til det hollandske public service-medie NOS.

BBB har kurs mod at vinde 15 pladser i senatet, mens Ruttes centrumhøjreparti ser ud til at kunne tælle 10. Den prognose bygger på exitpolls.

Ifølge analytikere er partiet et eksempel på en populistisk protestbevægelse, der portrætterer klimahandling som en ny form for tyranni udført af regeringer og den globale elite. Det skriver den britiske avis The Guardian.

/ritzau/