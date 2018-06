Vrede og sorg i London på årsdag for dødsbrand i højhus

- Jeg var glad for, at jeg ikke fulgte brandfolkenes råd, siger overlevende om brand, hvor 71 mennesker omkom.

Vrede og utålmodighed har blandet sig med den rå sorg, mens briterne har forberedt sig på årsdagen for katastrofebranden i et højhus med flere hundrede beboere i London.

Højhuset Grenfell Tower udbrændte 14. juni sidste år, efter at et defekt køleskab havde udløst den dødeligste brand i landet i en beboelsesejendom siden Anden Verdenskrig.

I den del af det vestlige London, hvor højhuset stod, er mange stadig traumatiserede efter branden, som kostede 71 mennesker livet.

Mange lokalpolitikere, brandvæsnet og myndigheder er blevet kritiseret.

- Jeg forstår ikke, hvorfor vi som land ikke er i oprør, hvorfor vi ikke får regeringen til at forstå, at alting må forandres nu, siger Tasha Brade, en lokal indbygger i en støttegruppe for brandofrene, Justice4Grenfell.

Gruppen ønsker at se fængslinger på baggrund af en igangværende efterforskning af branden, og den vil have ny lovgivning om byggematerialer.

Der bliver også rettet en hård kritik mod brandvæsenet, som gav mange af højhusets beboere besked på at blive, hvor de var. Denne forholdsordre blev først ændret efter to timer, hvor det var for mange var for sent.

- Jeg var glad for, at jeg ikke fulgte det råd. Jeg hader at tænke på, hvad der ville være sket, hvis jeg havde gjort det, siger Kerry O'Hara, en overlevende fra sjette sal.

Desuden er der vrede over, at det er gået meget langsomt med at genhuse folk, der mistede deres hjem ved branden. 43 af de 203, som blev husvilde, bor stadig på hotel.

- De, som blev ofre for branden, fik heller ikke den nødvendige hjælp til at klare deres helbredsproblemer, siger Vassiliki Stavrou-Lorraine, som har boet over for højhuset i 34 år.

Pårørende har i den seneste tid beskrevet de sidste forfærdelige minutter for dem, som omkom under branden.

Branden, som brød ud i køkkenet i en lejlighed på fjerde sal i den 24 etager høje bygning med omkring 500 beboere, spredte sig hurtigt op gennem etagerne.

Brandvæsenet kunne ikke forhindre ilden i at brede sig. Nyt isoleringsmateriale på ydersiden viste sig at brænde meget hurtigt.

