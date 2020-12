Vrede over Netanyahu udløser voldelige protester i Jerusalem

Netanyahu har været anklaget for korruption siden maj. De seneste måneder har der været protester mod ham.

Flere personer er blevet anholdt, og flere er såret, i sammenstød under demonstrationer mod premierministeren i Israel lørdag.

Tusinder af demonstranter samlede sig foran premierminister Benjamin Netanyahus bolig i Jerusalem lørdag aften. Der blev også demonstreret mod ham i andre byer.

Der er meldinger om sammenstød mellem tilhængere og modstandere af den konservative leder.

Politiet skriver på Twitter, at 11 betjente er såret i sammenstødene, mens 11 demonstranter er blevet anholdt.

Netanyahu har været anklaget for korruption siden maj. Over de seneste måneder har der gentagne gange været protester mod ham.

Den 71-årige premierminister har afvist anklagerne om bestikkelse og svindel.

Netanyahu har ifølge anklagerne tilbudt politiske tjenester til gengæld for positiv pressedækning, og han beskyldes også for at have hjulpet rige forretningsforbindelser til gengæld for gaver.

Lørdag aften var der også demonstrationer uden for politiets hovedkvarter i Jerusalem.

Her demonstrerede hundredvis af mennesker over en dødelig ulykke med en 16-årig israeler, der var flygtet fra politiet.

Den 16-årige havde forinden kastet sten mod palæstinensere.

/ritzau/dpa