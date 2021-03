Vrede over restriktioner får mand til at angribe tysk rådhus

I frustration over coronarestriktioner kastede en 30-årig mand benzinbomber ind på rådhuset i Delmenhorst.

En 30-årig tysk mand er sigtet for et brandattentat mod rådhuset i byen Delmenhorst i delstaten Niedersachsen tirsdag aften.

Det oplyser det lokale politi onsdag.

Manden er sigtet for at have smidt adskillige benzinbomber ind på rådhuset i Delmenhorst, der har en befolkning på cirka 77.000, tirsdag klokken 22.30.

Ifølge politiet overværede flere vidner episoden og tilbageholdt manden, indtil politiet nåede frem.

Manden har forklaret, at han gjorde det i frustration over coronarestriktionerne, oplyser politiet.

Den 30-årige mand har tilstået forbrydelsen.

Anklagemyndigheden i Oldenburg, der ligger knap 40 kilometer fra Delmenhorst, har krævet manden varetægtsfængslet, indtil han skal stilles for en dommer.

- Ingen af os er glade for pandemien, siger Rudolf Mattern, som står i spidsen for coronaindsatsen i Delmenhorst.

- Selvfølgelig har enhver borger ret til at sætte spørgsmålstegn og kritisere de foranstaltninger, som er taget mod virusset - men det er nødt til at være inden for lovens rammer. Vold er ikke en mulighed, tilføjer han.

Branden beskadigede et lokale tilhørende byens turistinformationscenter alvorligt. Dog forhindrede brandvæsenet flammerne i at sprede sig yderligere.

Den mistænkte har ifølge politiet ingen kriminel baggrund, men han havde forud for brandattentatet tiltrukket sig myndighedernes opmærksomhed for at overtræde flere coronarestriktioner.

Byens borgmester, Axel Jahnz, siger, at det var heldigt, at ingen kom til skade under angrebet.

- Viceværten bor i den samme fløj af rådhuset med sin familie, siger borgmesteren.

/ritzau/dpa