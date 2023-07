Vrede palæstinensere råber ad egne ledere efter israelsk aktion

Militante palæstinensere rettede onsdag vreden mod lokale myndighedspersoner efter en stor israelsk militæroperation.

Tusindvis af palæstinensere deltog i et begravelsesoptog i Jenin på Vestbredden, efter at Israel officielt har erklæret en aktion i den store flygtningelejr i byen for ovre.

Ved en begravelse for ti af de døde blev tre ledende personer fra Det Palæstinensiske Selvstyre tvunget til at forlade folkemængden.

- Forsvind! Forsvind!, råbte folkemængden, som også talte en række bevæbnede personer.

De ledende skikkelser i selvstyremyndigheden blev beskyldt for at have udvist svaghed.

Israels to dage lange militære indgreb i flygtningelejren havde ifølge israelsk militær til formål at ramme militante grupper i flygtningelejren. Våbendepoter og infrastruktur var blandt målene.

Udbrændte biler og store skader kan ses i gaderne flygtningelejren bagefter.

Mindst 12 palæstinensere - de fleste af dem militante - blev dræbt. Omkring 100 blev såret i aktionen, som begyndte med droneangreb. Herefter gik over 1000 israelske soldater ind i lejren.

Aktionen har skabt stor vrede i den arabiske verden. Men også fra andre sider har der lydt kritik og bekymring for den israelske fremfærd, blandt andre FN's højkommissær for menneskerettigheder, Volker Türk.

Jenin er blevet et brændpunkt under en bølge af vold mellem israelere og palæstinensere, der har rystet Vestbredden i mere end et år.

Vestbredden har været besat af Israel siden 1967.

Det Palæstinensiske Selvstyre har fuld kontrol over dele af Vestbredden, mens andre dele af området enten er under fuld israelsk kontrol eller under både israelsk og palæstinensisk administration.

Mandagens militæroperation er blevet beskrevet som den største israelske militæroperation på palæstinensisk territorie i flere år.

/ritzau/Reuters