Vrede syrere kræver præsident Assads afgang efter 12 års krig

Demonstrationer i regeringskontrollerede områder i det sydlige Syrien mod landets regime er gået ind i deres anden uge.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Mandag samledes demonstranter i byen Suwayda, hvor de krævede præsident Bashar al-Assads afgang.

- Længe leve Syrien og ned med Bashar al-Assad, råbte de syriske demonstranter ifølge The Guardian.

Demonstranterne havde medbragt skilte, hvor en resolution fra FN's Sikkerhedsråd blev citeret. Resolutionen kræver, at der etableres en overgangsregering i Syrien.

På andre skilte var der krav om, at det syriske regime løslader tusindvis af mennesker, som er forsvundet, siden de første uroligheder opstod under Det Arabiske Forår for 12 år siden i Syrien.

De aktuelle demonstrationer er opstået på baggrund af stigende brændstofpriser og utilfredshed med korruption i det krigshærgede land.

De har dog hurtigt udviklet sig til at handle om generel utilfredshed med regimet.

Indbyggerne i Suwayda er overvejende drusere. Druserne er arabere, der tilhører den drusiske religion.

Der har også været demonstrationer i Deraa i det sydlige Syrien og i Aleppo og Idlib i Nordsyrien, skriver mediet Al Jazeera. Syrere har også været på gaden i Deir Az Zor, Raqqa og Hassakeh i den nordøstlige del af landet.

- Suwayda har ikke været vidne til en civil strejke og bevægelse som denne før. Folk vil ikke have reformer.

- Dette regime kan ikke dække nogen af de behov, som folk har, siger Rayan Marouf, der leder den aktivistiske organisation Suwayda24, til The Guardian.

Det var netop folkelige protester, der i begyndelsen af 2011 blev begyndelsen på den langvarige borgerkrig, som stadig præger landet i dag.

Præsident Bashar al-Assad slog ved hjælp af regimets styrker hårdt ned på demonstrationerne.

