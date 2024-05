En vulkan på Reykjanes-halvøen i Island er gået i udbrud onsdag eftermiddag, viser optagelser fra stedet.

Det skriver Reuters.

Det er femte vulkanudbrud i området siden december.

Ifølge det islandske medie RUV bekræfter Islands Meteorologiske Kontor, at et vulkanudbrud finder sted.

Tidligere på dagen begyndte myndighederne at evakuere borgere i byen Grindavik og ved turistattraktionen Den Blå Lagune, da seismisk aktivitet tydede på, at et vulkanudbrud var nært forestående.

/ritzau/