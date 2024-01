Vulkan i Japan er gået i udbrud

En vulkan på øen Suwanosejima i det sydvestlige Japan er søndag kort før midnat lokal tid gået i udbrud, oplyser Japans meteorologiske institut (JMA) ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der har ikke umiddelbart været meldinger om skader eller sårede. Der er heller endnu ingen områder, der er blevet evakueret som følge af udbruddet.

Fra JMA lyder det, at personer i områder bør "afholde sig fra at nærme sig farezonen."

Udbruddet er sket på bjerget Mount Odake, rapporterer det japanske nyhedsbureau Kyodo News+.

Ifølge mediet er der "risiko for store sten der bliver slynget op i luften inden for en to kilometers radius af krateret."

Suwanosejima er en del af præfekturet Kagoshima. Fra myndighederne her er der ifølge nyhedsbureauet Reuters blevet udsendt en vulkanvarsel på niveau tre ud af fem.

Den betyder, at der er begrænsninger for, hvor man må færdes i områderne omkring vulkanen.

Japan har over 100 aktive vulkaner og ligger i et seismisk aktivt bælte, som kaldes "ildringen".

Ildringen er en betegnelse for et bælte af aktive vulkaner og jordskælvsområder, der ligger langs de asiatiske og amerikanske stillehavskyster.

Japan ligger placeret på randen af tre tektoniske plader, hvilket forårsager hyppige jordskælv.

Nytårsdag blev Japan ramt af i alt 155 jordskælv. Det mest voldsomme ramte længere nordpå i landet, i præfekturet Ishikawa, med en beregnet størrelse på 7,6. Dette kostede 202 mennesker livet, mens 102 personer fortsat er savnet.