Vulkanekspert om udbrud i Island: ”Der vil ikke blive holdt jul i Grindavik i år”

Selvom man i over en måned har vidst, at vulkanudbruddet var undervejs, kom det som en overraskelse, da himlen pludselig lyste orange.

“Vi troede, det ville være sket for seks uger siden. Men skorpen har åbenbart været stærk. Så det er overraskende, at det sker, bum, lige nu,” siger seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) Thomas Find Kokfelt.

Omkring midnat mellem mandag og tirsdag satte en række jordskælv gang i vulkanen på den islandske halvø Reykjanes, der 40 kilometer fra hovedstaden Reykjavik og i nærheden af det populære turistmål Den Blå Lagune.

"I begyndelsen af udbruddet kom der 100 kubikmeter lava op i sekundet, og det røg 100 meter op i luften. Det er en del større end andre tidligere udbrud i nærheden," siger Thomas Find Kokfelt.

Udbruddet er dog allerede aftaget en del i styrke, fortæller vulkaneksperten.

“Sprækken, hvor lavaen kom op, var til at begynde med næsten fire kilometer lang, og der kom meget mere lava op end i de seneste vulkanudbrud i samme område. Men den seneste melding er, at udbruddet har trukket sig sammen, så det kun er 500 meter langt."

Selvom udbruddet allerede er blevet mindre, kan man sagtens forvente, at det vil vare flere måneder, før det stopper helt. Indtil da vil man blandt andet holde øje med vindretningen i området, siger Christian Tegner, professor ved Institut for geoscience på Aarhus Universitet.

“Ændrer vindretningen sig, så røg, damp og aske flytter sig ind over Keflavik, hvor der ligger en lufthavn, vil jeg tro, at flytrafikken bliver indstillet. Derudover holder man særligt øje med gasserne fra vulkanen, der er farlige at indånde. Lige nu, vil jeg tro, er der ingen uden masker og specielt udstyr, der får lov at bevæge sig ind i det område, hvor gasserne er,” siger han.

Sprækken, hvor lavaen kommer op, peger ned mod byen Grindavik, hvor der bor omkring 4000 mennesker. I alt er sprækken 15 kilometer lang, men der er indtil videre kun kommet lava op nogle kilometer fra byen. Det kan dog sagtens ændre sig, fortæller Christian Tegner. Og hvis udbruddet rykker nærmere Grindavik, er der en fare for, at lavaen vil strømme ned i byen.

“Jeg ville være bekymret for, hvornår jeg ville kunne flytte tilbage til mit hus, hvis jeg boede i Grindavik. Selvom udbruddet stopper om en måned eller to eller tre, kan det sagtens blusse op igen. Det er en meget usikker fremtid for de folk, der bor i nærheden,” siger han.

Én ting er dog sikker, siger Christian Tegner:

“Der vil nok desværre ikke blive holdt jul i Grindavik i år.”