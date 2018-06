Vulkaner udspyr skyer og skoldhed lava

* Et vulkanudbrud opstår, når materiale fra jordens indre - en flydende stenart, der kaldes magma - bliver tilstrækkeligt let og presser så meget på, at det bryder op igennem overfladen og spys ud fra en vulkan.

* Når magmaen er ude af vulkanen, kaldes det lava.

* Ved vulkanudbrud dannes skyer af vulkansk støv, aske og gas. Askeskyerne kan bevæge sig op til 40 kilometer op i luften.

* Jordens indre er omkring 6000-7000 grader varmt, og denne varme er medvirkende til den aktivitet, som findes i vulkaner.

Kilde: Experimentarium.

/ritzau/