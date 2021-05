Vulkanflygtninge vender hjem til DR Congo

Rwandas militær hjælper 1200 mennesker hjem til DR Congo. Andre har ikke længere et hus at vende hjem til.

Over tusind flygtninge har lørdag forladt en lejr i Rwanda og har sat kursen mod deres hjem i Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo).

De var i løbet af ugen flygtet fra hjemlandet af frygt for, at vulkanen Nyiragongo ville gå i udbrud igen.

Det gjorde den sidste lørdag den 22. maj, hvor den sendte floder af lava ned mod landsbyerne ved dens fod.

Myndighederne i DR Congo besluttede torsdag at evakuere indbyggerne i området omkring Nyiragongo, der er Afrikas mest aktive vulkan.

Det kom efter advarsler fra eksperter om, at vulkanen igen kan spy hurtigt løbende lavastrømme mod Goma og andre byer.

I alt menes 400.000 mennesker at have forladt deres hjem i regionen.

Nogle af dem har krydset grænsen til Rwanda. Omkring 3000 har søgt tilflugt i en midlertidig lejr i Rugerero, der ligger omkring ti kilometer inde i Rwanda.

Militæret var sat ind for at hjælpe omkring 1200 flygtninge tilbage til grænsen i lastbiler.

En af dem, bygningsarbejderen William Byukusenge, siger, at han mener, at faren er drevet over.

- Mit hus er i god stand. Jeg har kone og to børn. Hvis den går i udbrud igen, kommer vi tilbage til Rwanda, siger han.

Andre fortæller, at de ikke har nogen steder at tage hen.

- Mit hus er brændt, jeg har intet tilbage, siger den 39-årige Marie Claire Uwineza, der flygtede med to af sine børn.

Andre igen holder sig fortsat væk fra Goma og det omkringliggende område af frygt for, at vulkanen går i udbrud igen.

Omkring 35 kilometer fra grænsen ligger en anden lejr, Busasamana. I de seneste par dage er antallet af beboere her vokset fra 800 til 2000.

Stedet har plads til 3000 mennesker, fortæller Boubacar Bamba, der repræsenterer FN's flygtningeorganisation, UNHCR.

- Sandsynligheden for, at der kommer flere mennesker, afhænger af vulkanens aktivitet. Det kontrollerer vi ikke. Vi forbereder os på ethvert scenarie, også selv om vi ikke har ressourcer nok, fortæller han.

Regeringen i DR Congo udsendte lørdag en advarsel om, at en anden vulkan i samme region som Nyiragongo kunne gå i udbrud. Men senere trak regeringen sit varsel tilbage igen.

