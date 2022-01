Vulkanudbrud i Tonga forårsager stort olieudslip i Peru

Døde fugle og sæler skyller op på strande i Peru, efter at 6000 tønder olie er sluppet ud fra et raffinaderi.

Et vulkanudbrud i Tonga i lørdags har forårsaget en miljøkatastrofe i Peru.

Således har vulkanudbruddet og den efterfølgende tsunami ført til et massivt olieudslip nær hovedstaden Lima.

Udslippet stammer fra et raffinaderi. Det oplyser den peruanske regering ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Præsident Pedro Castillo kalder hændelsen for en "miljømæssig katastrofe". Oprydningshold kæmper for at begrænse det enorme olieudslip fra landets største raffinaderi.

Udslippet har forurenet vand og strande langs Perus stillehavskyst. Flere steder er døde fugle og sæler skyllet op på land.

- Vi befinder os på et kritisk stadie, siger Castillo, som har erklæret undtagelsestilstand for flere strande.

- Dette er den mest bekymrende miljøkatastrofe på den peruanske kyst i nyere tid, tilføjer han ifølge Reuters.

Præsidenten mener, at ansvaret i dette tilfælde påhviler virksomheden. La Pampilla-raffinaderiet ejes af det spanske energifirma Repsol.

En talskvinde for La Pampilla siger imidlertid, at firmaet ikke er ansvarlig for udslippet. Hun beskylder i stedet den peruanske flåde for ikke at udsende et tsunamivarsel efter vulkanudbruddet i Tonga.

I modsætning til andre stillehavslande advarede de peruanske myndigheder først om usædvanligt høje bølger efter udbruddet.

Ifølge Perus miljøminister, Rubén Ramírez, er omkring 6000 tønder olie sluppet ud. Hændelsen har efterladt olie på 21 strande.

Hundredvis af fiskere, som bor lige uden for Lima, frygter, at deres levebrød er truet som følge af olieudslippet.

- Hvad skal vi leve af nu? Det er vores store bekymring, siger fiskeren Miguel Angell Nunez til nyhedsbureauet AFP.

- Vi har mistet vores arbejdskilde, og vi ved ikke, hvor længe det vil vare.

- Vi vil have dem til at anerkende skaden. Udslippet er forårsaget af Repsols forsømmelighed, siger han.

/ritzau/