Vulkanudbrud i Tonga overgik Hiroshima-atombombe 100 gange

Ved et vulkanudbrud i Tonga 15. januar blev der udspyet aske og lava over 40 kilometer op i atmosfæren.

Ved et undersøisk vulkanudbrud i Tonga 15. januar blev der udløst eksplosive kræfter, som langt overgik Hiroshima-atombomben.

Det meddeler forskere fra den amerikanske rumfartsadministration, Nasa.

Forskere ved Nasas jordobservatorium siger, at der ved udbruddet i vulkanen Hunga-Ha'apai 15. januar blev udspyet aske og lava over 40 kilometer op i atmosfæren. Udbruddet udløste store tsunamibølger.

Ifølge Nasa var udbruddet over 100 gange kraftigere end den amerikanske atombombe, som blev nedkastet over Hiroshima i august 1945.

- Vi mener, at den mængde energi, som blev frigjort ved udbruddet, svarede til mellem fem millioner og 30 millioner ton TNT (sprængstof, red.), siger Nasa-forskeren Jim Garvin i en presseerklæring.

Hiroshima-bomben er blevet anslået til omkring 15.000 ton.

Selve øen, som den undersøiske vulkan ligger ved, var beliggende omkring 65 kilometer nord for Tongas hovedstad Nuku'alofa. Øen var ubeboet og blev fuldstændig udslettet af eksplosionen.

Den giftige askesky, som spredte sig over størstedelen af øgruppen Tonga, har forgiftet drikkevand og lagt to landsbyer i ruiner.

Mindst tre mennesker i Tonga omkom.

To mennesker er også omkommet i Peru som følge af en tsunami fra vulkanudbruddet i Tonga.

Tsunamien har også forårsaget en miljøkatastrofe i Peru. Myndighederne kæmper for at redde havfugle, efter at 6000 tønder råolie er flydt ud i havet fra et raffinaderi nær hovedstaden Lima som følge af vulkanudbruddet.

Flere end 40 fugle, herunder den beskyttede Humboldt-pingvin, er bragt til den zoologiske have Parque de Las Leyendas efter at være blevet reddet fra forurenede strande og naturreservater.

Perus præsident, Pedro Castillo, har erklæret hændelsen for en "miljømæssig katastrofe", efter at næsten en million liter råolie er løbet ud i havet.

Det skete, da et tankskib blev ramt af store bølger. De blev udløst af det undersøiske vulkanudbrud nær Tonga tusindvis af kilometer væk.

/ritzau/AFP