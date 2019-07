Vulkanudbrud lukker to lufthavne på italiensk ferieø

Etna har braget løs på Sicilien, og natten til lørdag spyede vulkanen askeskyer og lava ud i et mindre udbrud.

Vulkanen Etna er natten til lørdag gået i udbrud på Sicilien, oplyser italienske vulkanologer.

Store askeskyer fra vulkanen tvang to lufthavne ved Catania, som er den næststørste by på den italienske ø, til at lukke. Begge lufthavne er dog delvist genåbnet lørdag morgen.

Ud over askeskyer er der også løbet varm lava ud af vulkanen. Det flød omkring halvanden kilometer ned ad bjergsiden.

Der er ikke umiddelbart meldinger om ødelæggelser eller tilskadekomne.

Etnas udbrud kom efter en del "livlige brag" i begyndelsen af juni og et tidligere udbrud i december sidste år, oplyser Italiens Nationale Institut for Geofysik og Vulkanologi (INGV).

Etna har relativt ofte mindre udbrud. Det seneste større udbrud fandt sted i begyndelsen af 2009.

Tidligere på måneden mistede en vandrer livet under et vulkanudbrud på den italienske ø Stromboli, der ligger nord for Sicilien.

/ritzau/AFP