Vulkanudbrud udløser tsunamivarsel for hele USA's vestkyst

Der er lørdag udsendt varsel om tsunami for hele USA's vestkyst. Årsagen er et stort vulkanudbrud nær østaten Tonga i Polynesien.

Tsunamibølger har allerede ført til mindre oversvømmelser på Hawaii, som er en delstat i USA.

Det er USA's nationale vejrtjeneste, der har udsendt advarslen om tsunami fra Californien til Alaska. Den forudser bølger på op mod 60 centimeter.

- Flyt jer fra strande og væk fra havne og marinaer i disse områder, lyder rådet.

Et organ, der holder øje med tsunamier, oplyser, at "en tsunami er observeret" ved Hawaii. Det tilføjer, at der ikke er rapporteret om skader, men "blot mindre oversvømmelser på tværs af øerne".

Lørdag er store bølger skyllet ind over Tonga efter vulkanudbruddet, der kunne høres i flere nabolande.

Udbruddet under havoverfladen udløste den anden tsunami i området inden for kun to døgn.

På sociale medier viser dramatiske billeder kraftige bølger med en højde på over 60 centimeter ramme kystsamfund i ønationen.

Nær Tongas hovedstad, Nukualofa, blev der observeret en tsunamibølge på 1,2 meter ifølge Australiens Meteorologiske Bureau.

Den første tsunamibølge fredag var på omkring 30 centimeter.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Den 20. december var undervandsvulkanen Hunga i udbrud.

Nyhedshjemmesiden Matangi Tonga rapporterer, at forskere siden fredag har observeret et nyt udbrud og massive eksplosioner i nærheden af vulkanen.

Satellitoptagelser viser en askesky, der er fem kilometer bred og når 20 kilometer op i luften.

Der er også udsendt et tsunamivarsel for den nordlige del af New Zealand.

Fredagens udbrud varede otte minutter, og der blev sendt store skyer af akse, gas og røg op i luften.

Vulkanen Hunga ligger ved en ubeboet ø omkring 65 kilometer nord for hovedstaden Nukualofa.

/ritzau/AFP