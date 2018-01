VW lægger afstand til dieselforsøg med aber

Tyske bilfabrikker bliver kritiseret for forsøg, hvor mennesker og aber skulle indånde dieseludstødning.

Verdens største bilproducent Volkswagen bliver stærkt kritiseret for at have finansieret eksperimenter, hvor mennesker og aber skulle indånde dieseludstødning.

VW lægger afstand til alle former for dyremishandlinger hedder det i en reaktion fra bilfabrikkernes ledelse.

Bestyrelsesformanden i Volkswagen, Hans Dieter Pötsch, har givet ordre til en øjeblikkelig undersøgelse af, hvem der har sat de videnskabelige undersøgelser i gang, hvor aber udsættes for giftige dieseludstødning.

Den tyske forbundsregering har også fastslået, at sådanne forsøg umuligt kan retfærdiggøres.

- Jeg vil gøre. alt hvad der er muligt for at sikre, at denne sag bliver undersøgt i alle detaljer, siger Pötsch i en erklæring, hvor han fastslår, at den, som har truffet beslutningen, vil blive draget til ansvar.

Tyske bilproducenter brugte Den Europæiske Forskningsgruppe for Miljø og Sundhed i Transportsektoren, der er kendt som "Eugt", til prøverne. Det skrev The New York Times i sidste uge.

Undersøgelserne, hvor aberne blev brugt, blev udført i 2014, og de havde til formål at forsvare brugen af diesel, efter at det var blevet afsløret, at dieseludstødning var kræftfremkaldende, skrev den amerikanske avis.

Reuters skriver, at det ikke umiddelbart kan fastslås, hvorvidt de oplyste detaljer om forsøgene er korrekte.

Organet "Eugt" blev opløst sidste år. Det blev udelukkende finansieret af Volkswagen, Daimler og BMW.

Det er ifølge The New York Times uklart, hvorvidt bilfabrikkerne havde kendskab til, at der blev anvendt aber i eksperimenterne.

Daimler og BMW har ligesom Volkswagen fordømt eksperimenterne, som vækker mindelser om den store skandale omkring udstødningsgasser i den tyske bilindustri i 2015. Her chokerede Volkswagen ved at tilstå, at det havde fusket og placeret særligt software i 11 millioner dieselkøretøjer.

I den nye sag skal 25 sunde, unge mennesker have inhaleret nitrogendioxid i varierende doser over flere timer på et institut på Aachens Universitet.

- Disse forsøg på aber og endda mennesker er på ingen måde til at retfærdiggøre, og de rejser mange kritiske spørgsmål til dem, der har stået bag, siger den tyske regerings talsmand, Steffen Seibert.

/ritzau/Reuters