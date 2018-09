VW og Dieselgate

* 18. september 2015 afslørede USA's miljøagentur EPA, at VW havde installeret en anordning i dets dieselbiler, som gjorde, at køretøjerne ved undersøgelse i laboratorium udledte færre nox-gasser - og dermed levede op til USA's standarder - end når de kørte på vejene.

* Fire dage senere erkendte VW, at det gjaldt for 11 millioner dieselbiler. Aktiekursen faldt 40 procent på to dage.

* Indtil i dag har dieselskandalen kostet bilfabrikken 27 milliarder euro (201 milliarder kroner) i bøder, tilbagekøbte biler, reparationer og omkostninger til advokater.

Kilde: AFP

/ritzau/