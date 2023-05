Wagner-chef beskylder russisk hær for at flygte fra Bakhmut

Lederen af den paramilitære Wagner-gruppe, Jevgenij Prigozjin, har tirsdag endnu en gang sendt hård kritik afsted mod den russiske hær.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Han beskylder således en afdeling fra hæren for at flygte fra Bakhmut, hvor der længe har været nogle af krigens mest blodige kampe.

- I dag flygtede en af forsvarsministeriets enheder fra en af vores flanker og efterlod frontlinjen ubeskyttet, siger Wagner-chefen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han gentager desuden et krav om, at Wagner-gruppen skal have mere ammunition, hvis ikke den skal forlade området ved Bakhmut.

Udtalelserne kommer på Sejrsdagen i Rusland. Her markeres Sovjetunionens sejr over Nazityskland under Anden Verdenskrig.

Præsident Vladimir Putin fejrede det tirsdag med en tale på Den Røde Plads i Ruslands hovedstad, Moskva. Her langede han blandt andet ud mod Vesten, som ifølge Putin er skyld i krigen i Ukraine.

Prigozjin vakte opsigt, da han fredag i sidste uge meddelte, at Wagner-gruppen ville trække sig fra Bakhmut den 10. maj. I en video rasede en tydeligt vred Prigozjin i øvrigt mod Ruslands militære ledelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et par dage senere lød det så, at Wagner-gruppen havde fået stillet både våben og ammunition i udsigt - og derfor kan fortsætte sine kampe.

- Vi er blevet lovet så meget ammunition og så mange våben, som vi har brug for for at kunne fortsætte de videre operationer, sagde Prigozjin i en udtalelse på kommunikationstjenesten Telegram.

Wagner-gruppen er en privat hær bestående af titusindvis af lejesoldater. Den er paramilitær, hvilket vil sige, at den opererer uden om Ruslands hær.

/ritzau/