Wagner-chef får våbenløfter efter trussel om exit fra Bakhmut

Lederen af den private hær Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, oplyser søndag, at han er blevet lovet tilstrækkelig ammunition og våben til at kunne fortsætte med at kæmpe i Bakhmut i Østukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Reuters henviser til en udtalelse fra Prigozjin, der er udsendt via beskedtjenesten Telegram.

- Vi er blevet lovet så meget ammunition og så mange våben, som vi har brug for for at kunne fortsætte de videre operationer, siger Prigozjin.

Ifølge Wagner-chefen har styret i Rusland lovet nok våben, til at Wagner-gruppen kan kæmpe videre "i månedsvis".

Det fremgår dog ikke, om Wagner-gruppen, der består af lejesoldater, dermed vil aflyse sin ventede tilbagetrækning fra Bakhmut.

Fredag meddelte Prigozjin, at Wagner-gruppen trækker sig ud af Bakhmut 10. maj. Det skyldes ifølge hærchefen mangel på ammunition.

Wagner-gruppen har i adskillige måneder kæmpet på Ruslands side i Bakhmut.

Flere gange har den private hærs leder dog kritiseret det russiske styre for ikke at bakke tilstrækkeligt op om Wagner-gruppen.

Især har Prigozjin påpeget, at Rusland ikke har forsynet Wagner-gruppen med nok ammunition og våben.

Lørdag kom det frem, at chefen for Wagner-gruppen ønsker at overdrage gruppens stillinger i Bakhmut til Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov.

I et brev stilet til Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, har Prigozjin således bedt Rusland om tilladelse til at lade den tjetjenske Akhmat-bataljon overtage Wagner-gruppens stillinger i den østukrainske by.

Beskeden om, at Wagner-gruppen vil modtage flere våben fra Rusland, modtog Prigozjin natten til søndag.

Bakhmut har dannet ramme om det foreløbig mest langvarige slag under krigen i Ukraine. Russiske og ukrainske soldater har kæmpet mod hinanden i byen siden august sidste år.

