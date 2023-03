Wagner-chef hævder at have kontrol over det østlige Bakhmut

Stifteren af den private russiske hær Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, siger, at gruppen har taget kontrollen med hele den østlige del af den østukrainske by Bakhmut.

- Enheder fra det private militærfirma Wagner har taget kontrollen med den østlige del af Bakhmut, siger Prigozjin i en lydoptagelse på beskedtjenesten Telegram.

- Alt øst for floden Bakhmutka er fuldstændig under Wagners kontrol.

Reuters har ikke kunnet bekræfte, at Wagner-gruppen har kontrol med byen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Prigozjin har tidligere fremsat påstande om succes på slagmarken, der ikke var sande.

Tirsdag udpegede Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, Bakhmut som en nøgleby for Rusland.

- Den her by er vigtig for de ukrainske styrkers evne til at forsvare sig i Donbas. At erobre den vil tillade yderligere offensive operationer dybt bag de væbnede ukrainske styrkers forsvarslinje, sagde han.

Nogle af de mest blodige kampe i krigen i Ukraine er foregået i og omkring Bakhmut.

De seneste dage er situationen i byen blevet endnu mere tilspidset.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bakhmut ligger i Donetsk, som er en af de fire regioner, som Rusland under krigen har erklæret for værende russiske. Det er sket efter folkeafstemninger, som Vesten har affejet og fordømt.

Ud over Donetsk drejer det sig om Kherson, Luhansk og Zaporizjzja.

/ritzau/Reuters