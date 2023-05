Wagner-chef: Nu begynder vi at få mere ammunition

Lederen af den russiske paramilitære Wagner-gruppe, Jevgenij Prigozjin, melder om voldsomme kampe i byen Bakhmut i det østlige Ukraine.

Hans styrker vil begynde at modtage den ammunition, han har efterspurgt, siger han.

- Ifølge de foreløbige oplysninger begynder vi at modtage ammunition. Vi har dog ikke set det i praksis, siger han ifølge Reuters i en lydbesked på sociale medier.

Prigozjin truede i sidste uge med at trække sine styrker ud af Bakhmut på onsdag, medmindre der kom mere ammunition.

Han beskyldte Ruslands forsvarsminister og hærchef for at tilbageholde de missiler og kugler, hans Wagner-gruppe har brug for.

Ukraines regering har advaret om, at de russiske styrker har skruet op for forsøget på at indtage Bakhmut.

Det skal ifølge Ukraine ske, så den russiske præsident, Vladimir Putin, kan erklære en form for sejr, når Rusland tirsdag markerer årsdagen for sejren over Nazityskland under Anden Verdenskrig.

- Der er voldsomme kampe i gang, men grupperne rykker fortsat frem, siger Wagner-chefen i sin meddelelse.

Prigozjin tilføjer, at hans mænd er rykket op mod 130 meter frem. De ukrainske styrker kontrollerer ifølge ham "omkring 2,36 kvadratkilometer", siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Bakhmut har siden i sommer været skueplads for de længste og mest blodige kampe i den mere end 14 måneder lange krig.

For nylig vurderede USA's sikkerhedspolitiske talsmand, John Kirby, at 20.000 russiske soldater er blevet dræbt og 80.000 såret i kampe i og omkring Bakhmut.

Fra ukrainsk side sættes det russiske tabstal betydeligt højere. En general mener, at 100.000 russiske soldater har mistet livet i slaget om Bakhmut.

/ritzau/