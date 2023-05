Wagner-chef vil overlade stillinger i Bakhmut til tjetjensk leder

Lederen af den russiske Wagner-gruppe, Jevgenij Prigozjin, er ved at tage konkrete skridt i retning af at trække sine styrker væk fra den ukrainske by Bakhmut.

Han beder Ruslands regering om at lade ham overdrage gruppens stillinger ved Bakhmut til Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov.

Det skriver Prigozjin i et brev til Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu.

- Jeg beder dig om at udstede en kampordre inden midnat den 10. maj angående overdragelsen af de paramilitære Wagner-enheders positioner i Bakhmut og omegn til Akhmat-bataljonens enheder, skriver Wagner-chefen ifølge AFP i brevet.

Akhmat-bataljonen er en tjetjensk bataljon.

Ramzan Kadyrov, der er kendt for sit brutale styre i Tjetjenien, har tidligere tilbudt, at hans mænd kunne overtage Wagner-gruppens positioner i Bakhmut.

Tilbuddet kom, efter at Prigozjin fredag sagde, at han ville trække sine styrker tilbage fra byen.

Bakhmut er skueplads for de mest blodige og længst varende kampe i den over 14 måneder lange krig i Ukraine.

Prigozjin har beklaget sig offentligt over, at hans styrke mangler ammunition.

Ruslands hær, der i månedsvis har kæmpet side om side med Wagner-gruppen i Bakhmut, har ikke umiddelbart kommenteret Prigozjins udtalelser.

Både hæren og Wagner-gruppen menes at have lidt store tab i og omkring Bakhmut. Byen går under navnet "kødhakkeren".

Ruslands forsvarsministerium meddelte fredag, at der vil blive skruet op for produktionen af ammunition. Dog uden at referere direkte til Wagner-gruppens chef og hans kritik.

/ritzau/dpa