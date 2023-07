Wagner-chef vil rette fokus mod Afrika i stedet for Ukraine

Den private militære virksomhed Wagner-gruppen vil - i hvert fald for nu - ikke længere kæmpe i krigen i Ukraine. I stedet vil den rette fokus mod Afrika.

Det siger Wagner-gruppens chef, Jevgenij Prigozjin, i en ny video, der dukkede op på internettet onsdag.

Den viser angiveligt Prigozjin, der byder sine soldater velkommen til Belarus.

- Velkommen, gutter. Velkommen til belarusisk jord, lyder en stemme, der menes at være Prigozjins.

- Vi kæmpede ærefuldt, siger han, inden han fortsætter med en kritik af den russiske indsats:

- I har gjort en masse for Rusland. Det, der foregår ved fronten, er en skændsel, som vi ikke behøver at blive involveret i.

Han formaner sine mænd om at opføre sig ordentligt over for de lokale i Belarus.

Prigozjin beordrer dem også til at træne den belarusiske hær og samle kræfter til en "ny rejse til Afrika".

- Og måske vil vi vende tilbage til den særlige militæroperation i Ukraine på et tidspunkt, siger han med brug af den betegnelse, Ruslands regering anvender i stedet for ordet "krig".

- Når vi er sikre på, at vi ikke vil blive nødt til at skamme os, tilføjer han.

Wagner-gruppen har tidligere kæmpet i Syrien og i en række afrikanske lande, herunder Den Centralafrikanske Republik og Mali.

Det er både her og i krigen på Krim-halvøen i 2014, at gruppen har fået et ry som værende særligt brutale.

Videoen, der er offentliggjort onsdag, er filmet i aftenmørket. Men det er muligt at se profilerne af flere mænd, hvoraf en ser ud til at være Prigozjin.

Videoens ægthed kan ikke umiddelbart bekræftes. Men den er offentliggjort af Wagner-gruppens presseenhed på beskedtjenesten Telegram.

Wagner-chefen er ikke blevet set offentligt, siden han den 24. juni afbrød det væbnede oprør, han havde indledt omkring et døgn tidligere.

Oprøret er i Vesten blevet tolket som en alvorlig udfordring af Ruslands præsident, Vladimir Putin, og et tegn på den anspændthed, krigen i Ukraine har skabt i dele af den russiske stat.

Oprindeligt havde Putin sagt, at han ville knuse oprøret. Han sammenlignede det med urolighederne forud for den russiske revolution i 1917.

Men få timer senere var der en aftale på plads, som gav Prigozjin og hans soldater lov til at tage til nabolandet Belarus.

/ritzau/