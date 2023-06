Wagner-gruppen arbejder normalt igen efter opstand

I en erklæring fra Wagner-gruppens hovedkvarter mandag hedder det, at gruppen arbejder "normalt", efter at den i weekenden stod bag en opstand, som rystede præsident Vladimir Putins regime.

Erklæringen fra hovedkvarteret kommer på et tidspunkt, hvor der hersker tvivl om, hvad der vil ske på længere sigt med lejesoldaterne i gruppen.

- Til trods for de begivenheder, som har fundet sted, så fortsætter centret med at arbejde som normalt i henhold til lovgivningen i Den Russiske Føderation, hedder det i erklæringen fra gruppens hovedkvarter i Sankt Petersborg.

- Wagner-gruppen arbejder for Ruslands fremtid, og den takker dens tilhængere, hedder det.

Wagner-gruppens chef, Jevgenij Prigozjin, er ikke blevet set siden lørdag, hvor Kreml meddelte, at han ville blive sendt til Belarus, efter at styret i Minsk forhandlede en aftale på plads, som fik Wagner-gruppen til at indstille oprøret.

Wagner-gruppen var i lang tid omgærdet af mystik, og Moskva nægtede, at den eksisterede, indtil den blev sat ind i Ukraine. I de tidlige rapporter om Wagner-gruppen hed det, at den bestod af omkring 5000 soldater - navnlig tidligere krigsveteraner fra Ruslands elitestyrker.

Senere blev gruppen beskrevet som et stadigt større netværk af lejesoldater udvidet med blandt andet tusindvis af kriminelle, der var hentet i russiske fængsler med løfter om benådning, hvis de vendte hjem fra fronten i Ukraine.

Amerikanske eksperter i tænketanken Instituttet for Studier af Krig (ISW) sagde søndag, at den kendsgerning, at Wagner-gruppen er vendt tilbage til deres træningslejre med deres militære udstyr, viser, at Kreml ønsker at bevare Wagner-styrken snarere end at forsøge at få opløst gruppen øjeblikkeligt.

ISW citerer Andrei Kartapolov, som leder forsvarsudvalget i det russiske parlament for, at Wagner-gruppen er den "mest kampberedte enhed i Rusland". Den vil derfor ikke blive reguleret i henhold til en ny lov om private hære.

ISW sagde tidligere i weekenden, at Wagner-gruppens kolonner kunne være nået til Moskvas forstæder under deres fremrykning, hvis gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, havde beordret det.

- At det kunne være sket, udstiller samtidig "alvorlige svagheder" i det russiske sikkerhedssystem, pointerede ISW.

