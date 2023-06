Wagner-gruppen vil ikke adlyde russisk forsvarsminister

Lederen af den private russiske hær Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, siger søndag, at Wagner-gruppens soldater ikke vil underskrive kontrakter med den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu.

Udmeldingen kom få timer efter forsvarsministeriet havde forsøgt at hverve frivillige militære enheder.

Prigozjin, som har dannet Wagner-gruppen, har gentagne gange rettet hård kritik mod præsident Vladimir Putins militære topledere. Han har sagt, at de handler forræderisk ved ikke at udkæmpe krigen i Ukraine effektivt.

Hverken Shoigu eller hans stabschef, general Valerij Gerasimov, har offentligt kommenteret den kritik og de fornærmelser, som kommer fra Prigozjin.

Men det russiske forsvarsministerium sagde lørdag, at Shojgu havde givet ordre til, at "alle frivillige militære enheder" kunne underskrive kontrakter med hans ministerium sidst i denne måned. Et skridt som ifølge ministeriet vil effektivisere den russiske hær.

Selv om forsvarsministeriet ikke nævnte Wagner-gruppen i den offentlige erklæring, så rapporterer russiske medier, at det var et forsøg på fra Shoigus side at få gruppens lejesoldaterne ind i den russiske hær.

- Wagnergruppen vil ikke underskrive kontrakter med Shoigu, siger Prigoziin.

Han siger, at gruppem er integreret i hele det overordnede militære system, og fuldstændigt er underlagt Ruslands interesser, men han tilføjer, at den stærkt effektive kommandostruktur ville blive skadet, hvis der skulle meldes tilbage til Shoigu.

- Forsvarsministeren kan ikke håndtere militære formationer, siger han og understreger, at Wagner-gruppen koordinerer aktiviteter i Ukraine med general Sergej Surovikin, der er kendt som" General Armageddon" i de russiske medier.

