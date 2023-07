Wagner-gruppen vil øge sin tilstedeværelse i Afrika

Den private russiske lejehær Wagner-gruppen er klar til at øge sin tilstedeværelse i Afrika.

Det fortæller gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, i et interview med et Cameroun-baseret medie udgivet tidligere på ugen.

- Vi er ikke i gang med at mindske vores tilstedeværelse. Faktisk er vi klar til at øge vores forskellige muligheder, lyder det.

Det har ikke været muligt for nyhedsbureauet Reuters at verificere interviewet, der er blevet lagt på YouTube. Men det tyder på, at en stemme svarende til Prigozjins optræder.

I interviewet fortæller han, at Wagner-gruppen opfylder alle sine forpligtelser på kontinentet og er klar til at udvikle sit forhold til afrikanske lande yderligere.

En række afrikanske ledere er i disse dage til topmøde med blandt andre den russiske præsident, Vladimir Putin, i Sankt Petersborg.

Ifølge Rusland deltager 49 afrikanske lande. I alt er 17 statsledere og fire regeringsledere fra Afrika med til topmødet.

Også Prigozjin, der tidligere på året stod bag et forsøg på et oprør mod Ruslands militærledelse, deltager tilsyneladende.

Mytteriet blev imidlertid afblæst, da Putin indgik en aftale med de oprørske soldater.

Prigozjin skulle stoppe oprøret omgående, men fik til gengæld lov til at gå i eksil i nabolandet Belarus.

Tilsyneladende er han dog flere gange siden rejst frem og tilbage mellem de to nabolande.

Wagner-gruppen har i mange år været aktive i Afrika. I 2018 skred lejehæren eksempelvis ind på vegne af regeringen i Den centralafrikanske republik for at dæmme op for en borgerkrig, der har stået på siden 2012.

Vestlige regeringer anklager dog Wagner-gruppen for at have begået adskillige grusomheder i Afrika og har indført sanktioner mod lejehærens medlemmer.

Det afviser Prigozjin.

