Wagner-leder hævder at kontrollere 80 procent af Bakhmut

Lederen af den private militære virksomhed Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, hævder, at hans styrker kontrollerer mere end 80 procent af den ukrainske by Bakhmut.

Det siger han i en video offentliggjort af en russisk militærblogger.

Uden at kommentere Jevgenij Prigozjins kommentarer direkte siger højt rangerende repræsentanter fra det ukrainske militær til gengæld, at landets styrker holder stand mod de angribende russere.

Russiske og ukrainske styrker har i månedsvis kæmpet mod hinanden i Bakhmut, der før krigens start var en by med et indbyggertal på 70.000.

Kampene er blevet sammenlignet med de brutale skyttegravskrige i Første Verdenskrig.

Storbritanniens militær vurderede i starten af april, at det var lykkedes for russiske soldater at kæmpe sig vej til centrum af Bakhmut.

/ritzau/Reuters