Wagner-leder lover at vælte Ruslands militære ledelse

Leder af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, siger lørdag, at hans styrke på 25.000 mand er "klar til at dø", mens han også lover at vælte Ruslands militære ledelse.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi er alle klar til at dø. Alle 25.000, og så 25.000 mere, siger Prigozjin på en lydoptagelse på beskedtjenesten Telegram.

- Vi dør for det russiske folk, lyder det videre ifølge AFP.

Tidligere på natten sagde Prigozjin, at Wagner-gruppen havde krydset grænsen fra Ukraine til Rusland, og at gruppen nu befinder sig i byen Rostov, der ligger tæt på grænsen til Ukraine.

Det er ikke blevet uafhængigt bekræftet, at Wagner-gruppen er til stede i Rostov. Men omkring klokken 04.33 skriver nyhedsbureauet Reuters, at videoer på en lokal kanal for Rostov på beskedtjenesten Telegram viser bevæbnede mænd i uniform, der løber langs en bygning for byens indenrigsministerium.

Billeder fra byen, som Reuters har offentliggjort, viser også panservogne i byen.

Fredag beskyldte Wagner-lederen det russiske militærs ledelse for at have beordret et angreb på soldater fra Wagner-gruppen.

De beskyldninger er blevet afvist af Rusland. Den russiske efterretningstjeneste har åbnet en kriminalsag mod Prigozjin for at opfordre til væbnet mytteri.

