Wagner-leder: Rusland bomber vores styrker

Lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, beskylder fredag ifølge AFP den russiske militærledelse for at have bombet Wagner-soldater.

Han beder Rusland om ikke at yde modstand mod styrker tilhørende den private militære russiske gruppe.

Prigozjin hævder ifølge AFP, at et stort antal Wagner-soldater er blevet dræbt i det russiske angreb.

Det russiske forsvarsministerium afviser at have angrebet Wagner-soldater.

Under krigen er Prigozjin blevet stadig mere kritisk over for Kreml. Også tidligere fredag rettede han skarp kritik mod Rusland.

/ritzau/