Wagner-leder: Ukraines modoffensiv kan blive russisk tragedie

En ukrainsk modoffensiv kan blive en "tragedie" for Rusland, advarer Jevgenij Prigozjin, leder af den private russiske hær Wagner-gruppen.

- Vi (Wagner red.) har kun 10-15 procent af den ammunition, vi har brug for, siger han ifølge AFP i et interview med den prorussiske krigskorrespondent Semjon Pegov.

Jevgenij Prigozjin er en af præsident Vladimir Putins støtter, men han har på det seneste været indblandet i en meget offentlig tvist med landets forsvarsministerium.

Det handler blandt andet om den ammunition, forsvarsministeriet ifølge Jevgenij Prigozjin har lovet at levere til Wagner-styrkerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ukraine har for nylig sagt, at man er ved at færdiggøre forberedelserne til den længe ventede modoffensiv, som Wagner-lederen taler om.

Selv forventer Jevgenij Prigozjin, at den begynder i midten af maj - og at den kan have store konsekvenser for Rusland.

- Denne modoffensiv kan blive en tragedie for vores land, siger han.

Wagner-gruppen har i flere måneder været spydspids for det russiske militærs forgæves forsøg på at indtage den efterhånden ruinerede østlige by Bakhmut.

/ritzau/