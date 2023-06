Wagner-leder: Vi har skudt russisk militærhelikopter ned

Leder af den russiske private militære Wagner-gruppe, Jevgenij Prigozjin, siger natten til lørdag, at hans styrker har skudt en russisk militærhelikopter ned.

Oplysningerne er ikke uafhængigt bekræftet.

- En helikopter har lige åbnet ild mod en civil kolonne. Den er blevet skudt ned af enheder fra Wagner-gruppen, siger Prigozjin i en lydoptagelse.

Tidligere på natten til søndag sagde Wagner-lederen, at hans styrker havde krydset grænsen fra Ukraine til Rusland og befinder sig i byen Rostov.

Prigozjin beskylder Ruslands topgeneral, Valerij Gerasimov, for at give det russiske militær ordre til at angribe Wagner-gruppens enheder, selv om de var blandt civile køretøjer.

Det er ikke blevet bekræftet, at Wagner-gruppen er til stede i Rostov. Guvernøren i regionen opfordrer dog omkring klokken 03.00 natten til lørdag indbyggerne til at blive hjemme.

Fredag åbnede den russiske efterretningstjeneste en kriminalsag mod Prigozjin for at opfordre til væbnet mytteri.

Det skete, efter at Prigozjin havde beskyldt det russiske militærs ledelse for at have beordret angreb på soldater fra Wagner-gruppen. Rusland har sagt, at de beskyldninger er falske.

/ritzau/AFP