Wagner påbegynder træning af belarusiske soldater

Soldater fra den private russiske lejehær Wagner er ankommet i Belarus for at træne landets militære styrker.

Det oplyste det belarusiske forsvarsministerium fredag tre uger efter gruppens fejlslagne mytteri mod Ruslands militærledelse.

- Omkring Asipovitjy får enheder i den territoriale forsvarsstyrke træning, lyder det i en udtalelse.

Ifølge ministeriet modtager styrkerne træning i taktisk beskydning, placering på slagmarken og militære discipliner.

- Soldater fra den private militærgruppe Wagner fungerer som instruktører i en række militære discipliner, lyder det.

Wagner-gruppen har spillet en vigtig rolle på russisk side under landets invasion af Ukraine.

Men i juni forsøgte gruppen at omstyrte Ruslands militærledelse, efter at Wagners styrker angiveligt var kommet under beskydning fra landets eget militær.

Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, afblæste angrebet, der stoppede oprøret omkring 200 kilometer fra hovedstaden Moskva, efter en aftale med regeringen.

Under den aftale skulle han sammen med sine styrker flytte til nabolandet Belarus.

Siden er Jevgenij Prigozjin ikke blevet set i offentligheden. Ej heller har den ellers normalt bramfri militærleder været aktiv på sociale medier.

Ifølge et belarusisk undersøgende projekt under navnet Hajun har Jevgenij Prigozjin muligvis overnattet nær Asipovitjy i løbet af den seneste uge.

Den information baseres på et billede af Wagner-lederen, der har floreret på internettet.

Jevgenij Prigozjin har i årevis opereret under radaren, men siden Ruslands invasion af Ukraine er han trådt frem som en markant skikkelse på slagmarken.

Han fik tilladelse af præsident Vladimir Putin til at rekruttere soldater blandt indsatte i russiske fængsler.

Samtidig er han i mange måneder kommet med voldsomme verbale angreb mod Ruslands militærledelse, som han har anklaget for forræderi ved ikke at yde hans styrker nok opbakning.

/ritzau/AFP