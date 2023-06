Wagner-soldater forlader Rostov og indfinder sig på feltbaser

Wagner-gruppens soldater har taget afsked med den sydrussiske by Rostov og er sent lørdag aften dansk tid begyndt at drage mod deres militærbaser.

Det oplyser Rostov-regionens guvernør, Vasilij Golubev, på beskedtjenesten Telegram.

- En Wagner-kolonne forlod Rostov og drog mod deres feltbaser, skriver han ifølge AFP.

En konflikt mellem Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, og det russiske forsvarsministerium kulminerede natten mellem fredag og lørdag, da soldater fra Wagner-gruppen begyndte at bevæge sig fra Ukraine ind i Rusland.

Prigozjin hævdede, at hans soldater var blevet ramt af bomber fra det russiske forsvar, men det afviste forsvarsministeriet. Det fik Jevgenij Prigozjin til at kræve den russiske militærledelse afsat.

I løbet af lørdagen bevægede Wagner-tropperne sig nordpå fra Rostov mod den russiske hovedstad, Moskva. Udviklingen blev kritiseret i stærke vendinger af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Ved hjælp af mægling fra Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, lykkedes det dog at nå frem til en aftale, der betød, at Wagner-gruppen stoppede sin fremrykning og vendte om.

En del af aftalen går ud på, at en varslet sag mod Prigozjin bliver droppet, og at han flytter til Belarus.

Kort efter midnat natten til søndag oplyser Ruslands vejdirektorat, at der ikke længere er afspærringer på russiske motorveje.

M4-motorvejen, der forbinder Moskva med det sydvestlige Rusland, var ellers lørdag morgen blevet delvist lukket, efter at Wagner-soldaterne var begyndt at bevæge sig nord på.

/ritzau/