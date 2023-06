Wagner-soldater forlader russisk Voronezj-region

Soldater fra Wagner-gruppen forlader søndag den russiske region Voronezj.

Det oplyser Alexander Gusev, der er guvernør i regionen, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det forløber normalt og uden problemer, siger han.

Det var ellers i Voronezj-regionen, at Wagner-soldaterne lørdag havde taget kontrol over alle militære anlæg.

Regionen ligger 500 kilometer syd for Ruslands hovedstad, Moskva.

I den forbindelse har regionsledelsen opfordret borgere til at undgå motorvej M-4, der forbinder Moskva til de sydlige regioner.

Det skyldtes, at en militærkonvoj var på motorvejen. Men det stod ikke klart, om det var den private hærs køretøjer.

Eftersom at der er en tilbagetrækning i gang søndag, så kan borgere forvente, at restriktioner i forhold til at bevæge sig rundt, vil blive ophævet igen.

Det sker, når "situationen er endeligt løst", siger guvernøren.

/ritzau/