Wall Street er i godt humør på valgdag

Gevinster på den amerikanske børs efter en sløj uge, hvor der var fokus på coronapandemien.

Børsen på Wall Street var i godt humør på valgdagen i USA, hvor der blev meldt om en stigning på knap 2,1 procent for Dow Jones ved lukketid.

Det var en stigning på 550 point til 27.477.

Det kom oven på en fremgang mandag. Det har sammenlagt givet en lille fremgang oven på et større børssmæk i sidste uge.

Det bredere industriindeks S P går frem med 1,8 procent, mens det tech-tunge Nasdaq Composite Index noterer en fremgang på 1,9 procent.

Avisen The New York Times konstaterer, at børshandlerne ikke har fokus på coronapandemien, som de havde i sidste uge, hvor kurserne faldt. Nu er det udfaldet af præsidentvalget, der optager dem.

Målinger op til valgdagen har vist, at demokraten Joe Biden fører over præsident Donald Trump. Men valgeksperter vil ikke helt udelukke, at Trump sikrer sig yderligere fire år i Det Hvide Hus.

Børsanalytikere mener ifølge nyhedsbureauet AFP, at tirsdagens gevinster på Wall Street ikke så meget er et udtryk for, hvilken af kandidaterne man holder med. Det ses mere som et håb om, at man undgår et langvarigt politisk opgør, som kan gøre markederne usikre.

- Aktierne stiger, fordi meningsmålinger peger på en klar afgørelse af det amerikanske valg. Nogle havde ventet, at det ville være mere tæt, siger seniorstrateg i Danske Bank Lars Skovgaard Andersen.

Han nævner dog ikke Biden ved navn.

I baghovedet havde investorerne, at præsident Trump indtil flere gange har nægtet at garantere en fredelig overdragelse af magten i USA, hvis han skulle tabe valget.

Skulle udfaldet af præsidentvalget blive mudret, vil det formentlig hurtigt kunne aflæses med fald på Wall Street.

/ritzau/