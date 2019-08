Walmart fjerner reklamer med vold efter masseskyderi

Supermarkedskæden Walmart stopper med at vise reklamer med vold efter skyderi. Den sælger dog stadig våben.

Når folk handler i en af de amerikanske Walmart-butikker, bliver der fremover ingen vold at se på billeder, video eller andre former for reklamemateriale.

Supermarkedskæden fjerner reklamerne efter sidste weekends masseskyderi i en af kædens butikker i El Paso i delstaten Texas. Her mistede 22 personer livet, da en person begyndte at skyde løs i butikken.

Ændringen sker i respekt for ofrene og deres familier, oplyser talskvinde Tara House fredag.

- Vi har taget dette skridt af respekt for hændelserne den seneste uge, siger hun.

Blandt andet slukker butikkerne spilkonsoller med voldelige videospil, ligesom der ikke vises jagtvideoer i sportsafdelingen, som er der, hvor der også sælges våben.

Walmart stopper dog hverken med at sælge voldelige videospil eller våben.

/ritzau/AP