Walmart stopper salg af ammunition efter masseskyderier

Den amerikanske supermarkedskæde Walmart stopper med at sælge ammunition til håndvåben og nogle geværer.

Det sker efter flere nylige masseskyderier, herunder to ved en Walmart-butik i staterne Texas og Mississippi i USA.

Walmart har også meddelt, at man vil forbedre baggrundstjek ved våbenkøb.

Samme melding er USA's næststørste detailhandel efter Walmart, Kroger co., kommet med.

Begge kæder har samtidig indført et forbud mod at tage våben med ind i butikkerne, selv om det skulle være lovligt i en stat.

- Det er tydeligt for os, at status quo er uacceptabelt, skriver Walmarts administrerende direktør, Doug McMillon, i et brev til alle medarbejdere.

- Som virksomhed har vi oplevet to horrible episoder på en uge, og vi vil aldrig blive de samme, skriver han.

6. august skød og dræbte en mand 22 mennesker uden for en Walmart-butik i byen El Paso i Texas. Få dage forinden blev to medarbejdere skudt og dræbt i en Walmart-butik i staten Mississippi.

De to detailkæders seneste forbud har sat ild til debatten om våbenhandlen i USA.

Foreningen Moms Demand Action, der går ind for mere kontrol med våben, mener, at holdningen til private våben er ved at vende.

- Meddelelserne sender et stærkt kulturelt signal om, at når politikerne ikke vil hjælpe deres vælgere, vil firmaer hjælpe deres kunder, siger stifteren, Shannon Watts.

Den amerikanske våbenlobby National Rifle Association (NRA) mener, at Walmart bukker under for pres fra de største våbenmodstandere.

- Køer i Walmart vil snart blive erstattet af køer hos andre detailhandler, der bakker mere op om USA's fundamentale rettigheder, siger organisationen.

Amerikanske våben- og ammunitionsbutikker solgte sidste år for 11 milliarder dollar, svarende til 74 milliarder kroner, viser tal fra firmaet Ibisworld.

/ritzau/Reuters