Walmart stopper salg af e-cigaretter efter flere dødsfald

På grund af øget regulering og usikkerhed om produktet vælger Walmart at fjerne e-cigaretter fra hylden.

Den store amerikanske supermarkedskæde Walmart har besluttet sig for at indstille salget af e-cigaretter.

Det oplyser kæden fredag i en udtalelse ifølge det amerikanske medie CNBC.

- På grund af øget og mere kompleks føderal, statslig og lokal regulering og på grund af usikkerhed om e-cigaretter så planlægger vi at indstille salget af elektroniske produkter med nikotin, lyder det fra Walmart.

Der er den seneste tid kommet stor fokus på e-cigaretter i USA.

Syv personer har mistet livet, og 530 personer har fået lungerelaterede sygdomme, der mistænktes at være forårsaget af e-cigaretter. Det oplyser USA's sundhedsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det har blandt andet fået USA's præsident Donald Trumps administration til at se på at skærpe reglerne for salg af e-cigaretter.

/ritzau/