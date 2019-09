Warren overhaler Biden i måling fra vigtig delstat

Biden fører stadig i målinger for hele USA. Men meget tyder på, at det kan blive tæt løb mellem ham og Warren.

For første gang har senator Elizabeth Warren skubbet tidligere vicepræsident Joe Biden af førstepladsen i meningsmålingerne i Iowa.

Delstaten er vigtig, fordi det er den første amerikanske delstat, der i februar holder primærvalg for at finde Det Demokratiske Partis præsidentkandidat.

Søndagens måling, der er foretaget for tv-stationen CNN og avisen Des Moines Register, giver Warren 22 procents opbakning mod 20 procent til Biden. På tredjepladsen ligger senator Bernie Sanders med 11 procent.

Ifølge RealClearPolitics.com, som har udregnet et gennemsnit af flere målinger, ville Warren få 23 procent af stemmerne i Iowa mod 20,3 procent til Biden, hvis der var valg i dag.

Men to tredjedele af vælgerne i delstaten siger samtidig, at de muligvis vil ændre mening i løbet af valgkampen op til det vigtige primærvalg.

Hidtil har Joe Biden haft en solid føring blandt de demokratiske kandidater i langt de fleste stater.

Den tidligere vicepræsident har da også stadig et forspring på godt ti procentpoint, når man måler på landsplan. Her står Biden til 30 procent og Warren til knap 20.

Men Warren har gennem de seneste uger langsomt bevæget sig opad i målingerne - mest på bekostning af Bernie Sanders, som på landsplan har 16,6 procent af de demokratiske vælgere bag sig, viser meningsmålingerne.

Både Warren og Sanders appellerer til partiets venstrefløj med adgang til sundhed og uddannelse som hovedtemaerne.

Biden slår på, at han er en mere midtersøgende kandidat med erfaring fra sin tid som præsident Barack Obamas vicepræsident, og at han har den bedste chance for at slå præsident Donald Trump i november 2020.

/ritzau/AFP