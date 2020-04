Washington-guvernør beskylder Trump for at mane til oprør

Guvernør Jay Inslee er bange for, at en række tweets fra Trump kan føre til oprør og vold i stater i lockdown.

Guvernør i Washington demokraten Jay Inslee mener, at præsident Donald Trump opfordrer til oprør.

Beskyldningen fra guvernøren kommer, efter at Trump har tweetet om at frigøre delstater, der har pålagt indbyggere at blive hjemme under coronaviruspandemien.

Tidligere fredag lod det til, at præsidenten viste støtte til demonstranter, som har protesteret imod flere delstaters ordrer om at holde sig hjemme.

- Frigør Minnesota.

- Frigør Michigan.

- Frigør Virginia og red det fantastiske andet tillæg til forfatningen. Det er under belejring, skrev Donald Trump på Twitter.

Den anden tillægsparagraf i USA's forfatning giver personer i USA ret til at eje og bære våben.

Alle tre delstater - Minnesota, Michigan og Virginia - har i denne uge oplevet demonstrationer mod de lockdowns, som er indført af deres guvernører for at hindre spredningen af coronavirus.

Alle tre delstater har demokratiske guvernører, og Trumps tweets fremstår politisk motiverede. Samtidig vækker de bekymring for, om de kan føre til flere protester.

- Præsidentens udtalelser i morgen opfordrer til ulovlige og farlige handlinger. Han sætter millioner af personer i fare for at få Covid-19, skriver Washington-guvernør Jay Inslee.

Guvernøren advarer samtidig om, at Trumps udtalelser kan opildne til oprør og vold.

