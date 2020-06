Washington kan straffe folk uden mundbind med 90 dages fængsel

Påbud om mundbind i delstaten Washington gælder både indendørs, og når folk ikke kan holde afstand udendørs.

Den amerikanske delstat Washington kan straffe folk, der bryder et påbud om at have mundbind på offentligt, med bøder på op til 1000 dollar svarende til over 6500 kroner.

Også fængsel på op til 90 dage er muligt.

Sådan lyder det tirsdag lokal tid fra en talsmand for delstatens guvernør, Jay Inslee, ifølge nyhedsbureauet AP, mens delstaten i USA's nordvestlige hjørne fortsat kæmper for at inddæmme coronavirus.

Det uddybes dog ikke, hvordan og om påbuddet vil blive håndhævet af politiet.

Bekendtgørelsen træder i kraft fredag lokal tid og er blevet meddelt af sundhedsmyndighederne tirsdag.

De mulige straffe gælder, da overtrædelse af reglerne på delstatsniveau opfattes som en "mindre forseelse" (misdemeanor, red.), oplyser talsmanden ifølge AP.

I distriktet Yakima County, som ligger i Washington og på det seneste har haft en stor stigning i antallet af coronasmittede, er overtrædelse af reglerne derimod en "grov forseelse" (gross misdemeanor, red.).

Det kan ifølge AP straffes med op til 364 dage i fængsel og en bøde på op til 5000 dollar.

Guvernør Jay Inslee gentog på et pressemøde, at bekendtgørelsen opfattes som et "lovmæssigt krav" og vil gælde over hele staten for både individer og virksomheder.

- Jeg tror, at det her er noget, som vi kan vænne os til, siger Inslee ifølge det lokale medie Komo News.

- Fordi vi bekymrer os om andre omkring os.

Bekendtgørelsen kræver tildækning af ansigtet, når folk befinder sig indendørs på offentlige områder.

Den gælder også, hvis folk ikke kan holde omkring 1,8 meters afstand udendørs.

Der gælder dog en række undtagelser, blandt andet hvis folk ikke kan have maske på af sundhedsmæssige årsager.

Washington er en af flere delstater, som har bekendtgørelser om brug af mundbind. Staten var en af de første i USA til at opleve et egentligt udbrud af coronavirus.

I sidste uge udstedte USA's mest folkerige delstat, Californien, også et påbud om mundbind i offentligheden.

Her har det dog vist sig, at visse afdelinger af politiet ikke håndhæver mundbindskravet, selv om overtrædelser også her opfattes som en "misdemeanor", hvilket i delstaten kan straffes med blandt andet bøder.

Det skriver det lokale medie ABC 10.

Det skyldes, at "på grund af overtrædelsens mindre grove karakter" er der for stort "potentiale for et negativt udfald ved forsøg på håndhævelse" fra politiet.

Det meddeler Sacramentos politiafdeling ifølge det lokale medie.

/ritzau/