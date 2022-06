Washington Post trækker tråde mellem kongresstormløb og Watergate

Fredag er det 50 år siden, at fem mænd på opfordring fra den republikanske præsident Richard Nixons personale i Det Hvide Hus brød ind i Demokraternes hovedkvarter for at placere overvågningsudstyr.

Og selv om der er løbet meget vand under broen siden da, kan meget af historien om efterspillet i disse dage genfortælles om stormløbet på Kongressen, som fandt sted 6. januar 2021.

Det skriver den amerikanske avis Washington Post, hvis dækning af Watergate-skandalen bidrog til, at Nixon i sidste ende trak sig, i en leder torsdag.

Det var natten til lørdag 17. juni 1972, at de fem mænd forsøgte at placere overvågningsudstyr i Demokraternes hovedkontor. Manøvren havde til hensigt at finde skidt på Demokraterne - Nixons politiske modstander - for at sikre republikaneren endnu en valgperiode som præsident.

Men en ung sikkerhedsvagt ved navn Frank Wills fik nys om indbruddet, og kort tid efter kunne politiet anholde de fem mænd.

Den ulovlige sabotage af Demokraterne viser ifølge Washington Post, hvad der sker, når lederskab går galt. Watergates efterspil viser til gengæld, hvad der sker, når det går rigtigt.

- Kongressen efterforskede. Medierne rapporterede, og folket læste, så med og talte. Og i sidste ende satte den republikanske elite landet over partiet, hvilket førte til afgangen af en korrupt og farlig præsident, skriver avisen.

Kalenderen viser nu 2022, og Kongressen efterforsker endnu engang en præsidents handlinger.

Sagen drejer sig om stormløbet på den amerikanske kongresbygning, som fandt sted 6. januar sidste år.

Tilhængere af den daværende præsident, Donald Trump, trængte ind i Kongressen, og fem mistede livet, heriblandt en politibetjent. De mente, at der var snyd i valgsystemet, og at Trump var blevet franarret en valgsejr til fordel for demokraten Joe Biden.

Under stormløbet opfordrede Donald Trump sågar sine tilhængere til at "slås som bare fanden".

Og selv om der er mange paralleller mellem stormløbets og Watergate-skandalens efterspil, adskiller de to sig på et helt afgørende punkt, skriver Washington Post.

- De fleste republikanere virker rædselsslagne for at ytre så meget som et ord mod ekspræsidenten, som stadig holder partiet i et jerngreb. Hvad værre er, så nægter de fleste at deltage i dette sandhedssøgende ærinde (Kongressens efterforskning af stormløbet, red.) eller overhovedet at tillægge begrebet "sandhed" nogen form for værdi, skriver avisen.

Jorden er ikke ligefrem gødet for et alvorligt skred i forholdet mellem Demokraterne og Republikanerne, medgiver avisen.

Men alligevel:

- Den værste fejl, nogen som helst kunne begå i dag, er at give op, bare fordi det er gået i stykker igen, skriver Washington Post.

/ritzau/