Weinstein anklages for seksuelt overgreb mod 16-årig pige

I 2002 skulle filmproducenten have tvunget en 16-årig polsk pige til sex i sit hjem i Soho, lyder anklagen.

Den tidligere Hollywood-producent Harvey Weinstein står over for nye anklager om seksuelle overgreb. Denne gang mod en polsk teenagepige.

Det fremgår af en række nye retsdokumenter indleveret onsdag.

Ifølge dokumenterne, som Sky News har set, flyttede teenageren fra Polen til USA i 2002 og mødte første gang Weinstein som 16-årig til en begivenhed arrangeret af hendes modelbureau.

Pigen, der bliver omtalt som Jane Doe, har forklaret, at hun et par dage senere blev taget med til filmproducentens hjem i Soho i New York, hvor han forlangte sex.

- Weinstein truede og pressede Jane Doe. Han sagde, at han havde "skabt" Penelope Cruz og Gwyneth Paltrows karrierer, og at ingen af de to ville være i arbejde, hvis det ikke var for ham, står der i retsdokumenterne.

Den 16-årige piges advokater fortæller samtidig, at Harvey Weinstein "tvang hende til at røre ham", selv om Jane Doe protesterede. Weinstein gjorde det klart, at "ved at afvise ham seksuelt, gav Jane Doe afkald på en karriere i Hollywood".

Den polske pige er det hidtil yngste påståede offer kendt for offentligheden i Weinstein-sagen.

Adskillige kvinder, heriblandt flere kendte skuespillerinder, har siden oktober sidste år stået frem og anklaget Harvey Weinstein for seksuelle overgreb.

Anklagerne tæller blandt andet seks tilfælde af voldtægt og seksuelle overgreb.

Weinstein nægter alle anklager.

/ritzau/dpa