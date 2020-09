Whistleblower fik ordre af Det Hvide Hus til at tie om russisk indblanding i valgkamp

Minister beordrede, at nogle efterretninger skulle holdes tilbage, "fordi det får præsidenten til at se skidt ud"

En højtplaceret efterretningsekspert siger, at han af Det Hvide Hus blev beordret til ikke længere at indsamle oplysninger om russisk indblanding i USA's valgkamp.

I stedet skulle Brian Murphy, der var en topembedsmand i ministeriet for indenlandsk sikkerhed, fokusere på, hvordan Kina og Iran blander sig. Det fremgår af en whistleblower-erklæring, som blev kendt onsdag.

Beskeden om at stoppe rapporteringen om Ruslands aktiviteter i valgkampen blev givet til ham af ministeriets fungerende leder, Chad Wolf.

I sin klage siger han, at Wolf gav ham ordren, som kom fra præsident Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, Robert O'Brien.

Ifølge Murphy blev han straffet ved 1. august at blive frataget sin opgave, efter han i to år havde forsøgt at forhindre, at rapporter om efterretninger blev forvrænget af politiske grunde.

Den slags forvrængninger handlede blandt om at overdrive truslen om terrorister, som skulle bevæge sig ind i USA fra Mexico, at nedtone faren fra hvid nationalisme og at holde rapporter om russisk indblanding tilbage.

Wolf fortalte ham, at nogle efterretninger skulle holdes tilbage, "fordi det får præsidenten til at se skidt ud".

Murphy blev herefter, siger han, slettet til møder, der handlede om russisk indblanding i valget.

Det er det demokratisk ledede efterretningsudvalg i Repræsentanternes Hus, der har offentliggjort Murphys klage.

/ritzau/AFP