Whistleblower: Præsident Trump misbrugte sin magt

Ifølge whistleblower forsøgte præsident Trump i flere tilfælde at bruge sin magt til at påvirke valg i 2020.

- Jeg har modtaget oplysninger fra adskillige amerikanske regeringsembedsmænd om, at USA's præsident bruger sit embedes magt til at søge et fremmed lands indblanding i det amerikanske valg i 2020.

Det siger en whistleblower i sin indberetning, som Kongressen torsdag har offentliggjort

Den handler blandt andet om en samtale mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij. Men whistlebloweren nævner flere eksempler på embedsmisbrug.

Indberetningen er tilgængelig på blandt andet hjemmesiden for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Onsdag offentliggjorde USA's justitsministerium et udskrift af samtalen, som der har været mellem de to præsidenter. Trump beskyldes for at presse den ukrainske præsident til at finde smuds om den demokratiske præsidentkandidat og tidligere vicepræsident Joe Biden og hans søn Hunter.

Sønnen havde i 2014 og to år frem siddet som bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab.

Ifølge whistlebloweren havde embedsmænd i Det Hvide Hus udtrykt bestyrtelse over den samtale, som Trump havde med Zelenskij. Der havde været adskillige embedsfolk til stede under telefonsamtalen, som det er sædvane under præsidentens samtaler med andre fremmede ledere.

Embedsfolk fortalte whistlebloweren, at de formentlig havde "bevidnet præsidentens misbrug af sit embede for personlig vindings skyld".

/ritzau/