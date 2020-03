WHO: 3,4 procent af alle coronasmittede er døde

WHO's chef advarer om tiltagende og farlig mangel på ansigtsmasker og andet beskyttelsesudstyr.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) siger, at omkring 3,4 procent af alle registrerede coronasmittede er døde. Det er en langt højere dødelighed end ved almindelig influenza.

Det siger WHO's chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros advarer samtidig om, at der er tiltagende mangel på beskyttelsesudstyr som ansigtsmasker og beskyttelsesbriller til sundhedsarbejdere, som kæmper mod det nye coronavirus. Han advarer mod "hamstring og misbrug".

- Vi er i WHO bekymret for, at landenes beredskab og kapacitet til at reagere på krisen svækkes ved alvorlige og tiltagende forstyrrelser i den globale forsyning af personlig beskyttelsesudstyr, siger Tedros.

Han tilføjer, at manglen skyldes stigende efterspørgsel, misbrug og hamstring.

- Manglen på udstyr betyder, at nogle læger, sygeplejersker og andre sundhedsarbejdere i frontlinjen er så dårligt udrustet til at tage sig af patienter, at det er farligt. Der er virkeligt begrænsede forsyninger, siger Tedros.

