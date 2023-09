WHO: 4000 lig er identificeret efter oversvømmelser i Libyen

Næsten 4000 lig er identificeret i Libyen, og antallet ventes at stige.

Det oplyser verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Organisationen oplyser yderligere, at endnu 9000 personer savnes efter oversvømmelser i det nordafrikanske land.

De i alt 3958 lig er blevet bjærget, og der er udstedt dødsattester for personerne.

I løbet af de seneste dage er modsatrettede dødstal blevet oplyst fra det politisk splittede Libyen. Både 5000 og 11.000 antal døde er blevet oplyst.

Tidligere denne uge lød det fra borgmesteren i byen Derna, at dødstallet kunne ventes at stige til 20.000 omkomne personer. Senere lørdag oplyste regeringen i den østlige del af landet, der er ramt af borgerkrig, at det officielle antal døde var 3252 personer.

/ritzau/